Paul Michael utilizó sus redes sociales para anunciar su salida definitiva de Combinación de la Habana. El cantante, quien se ha vuelto popular por su romance con Pamela López, además agradeció a la orquesta por todo el tiempo compartido y dejó abiertas las puertas para nuevos proyectos.

“A partir de hoy, he decidido tomar un nuevo camino y, por ello, ya no formo parte de la orquesta. Esta decisión no ha sido fácil, pero me llena de gratitud por cada momento compartido con mis compañeros y con todos ustedes, mi público, seguidores, amigos y colegas”, inició señalando.

El cantante de 27 años además indicó que decidió hacer pública esta noticia debido a las numerosas consultas al respecto que ha recibido en las últimas semanas. Además, agradeció a sus seguidores por ser parte de su sueño “que sigue creciendo y evolucionando”.

“Con la misma emoción que me impulsó a formar parte de este proyecto, dejo abierta la puerta a nuevas oportunidades y a futuros proyectos, tanto en la música como en el ámbito emprendedor. Este es solo el comienzo de un nuevo capítulo en mi carrera artística y me siento emocionado por lo que está por venir”, agregó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO