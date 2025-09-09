Paul Pérez, conductor de ATV y analista deportivo, identificó la improvisación como el factor central del debacle de la selección peruana en las Clasificatorias. El comunicador, quien cubrió el último Mundial de la Bicolor, detalló cómo la Federación Peruana de Fútbol truncó el proyecto de Ricardo Gareca pese a las recomendaciones de Juan Carlos Oblitas, actuación que marcó el inicio de una serie de decisiones erráticas que derivaron en la actual crisis. Pérez enfatizó que la contratación de tres técnicos de perfiles completamente distintos, Reynoso, Fossati e Ibañez, demostró la absoluta falta de planificación y coherencia deportiva en la gestión actual.

El experto recordó que Perú alcanzó un repechaje mundialista en 2022 tras una campaña sólida, contexto donde resultaba crucial mantener la estabilidad del proyecto en lugar de iniciar un proceso de reconstrucción sin rumbo. Señaló que Agustín Lozano dañó personalmente las negociaciones para la renovación de Gareca, decisión que abrió paso a una sucesión de errores que han dejado al fútbol peruano en su peor momento histórico. Pérez concluyó que el resultado obtenido en las eliminatorias es justo reflejo de una gestión que hizo “todo mal” desde el principio, necesitando cambios profundos en la toma de decisiones para recuperar competitividad.

