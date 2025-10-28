Pedro Castillo sorprendió al anunciar públicamente una plancha presidencial para las Elecciones Generales de 2026, durante su intervención en el juicio oral que enfrenta por los delitos de rebelión, conspiración y abuso de autoridad.

El vacado expresidente tomó la palabra en plena audiencia y declaró: “En abril del 2026, con Roberto Sánchez a la presidencia, con la compañera Analí Márquez a la primera vicepresidencia y doña Brígida Curo a la segunda vicepresidencia. Juntos con el Perú, Juntos con el Pueblo, vamos a recuperar el gobierno. ¡Viva el Perú!”.

Con este pronunciamiento, el ex jefe de Estado reafirma su intención de volver a la política, impulsando una alianza con el partido Juntos por el Perú, liderado por Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior durante su gestión.

Pedro Castillo, quien permanece en prisión preventiva mientras continúa su proceso judicial, envió un mensaje de resistencia política a sus simpatizantes y dejó en claro que planea seguir participando activamente en la escena política nacional, pese a su actual situación judicial.

