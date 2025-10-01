El Poder Judicial declaró fundada la demanda presentada por Pedro Castillo contra el Congreso, en la que solicitaba el reconocimiento de su pensión vitalicia como expresidente del país.

Vea también: Aprueban un nuevo pedido de extradición para Alejandro Toledo

Según la resolución, se vulneró el derecho a la igualdad del exmandatario al compararse con precedentes similares, como el caso de Alberto Fujimori, quien sí recibió dicho beneficio pese a haber sido condenado por delitos de lesa humanidad. Bajo este criterio, la máxima instancia judicial ordena al Parlamento otorgar la pensión correspondiente a Castillo.

El exjefe de Estado se encuentra actualmente recluido en prisión preventiva, mientras enfrenta diversos procesos judiciales tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, que motivó su destitución y detención.

Críticas

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga cuestionó duramente la medida, calificándola como un “claro contrasentido y un claro error legal”. Aseguró que la norma que regula la pensión vitalicia está destinada a expresidentes que hayan respetado la institucionalidad democrática, por lo que, en su opinión, Castillo no debería acceder al beneficio.

“El quiebre constitucional en el que incurrió anula su derecho a la pensión”, sostuvo Quiroga.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO