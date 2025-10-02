La Procuraduría Publica del Congreso apeló la sentencia mediante la cual el Poder Judicial dispuso que se le otorgue pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo.

La apelación fue interpuesta por el procurador del Parlamento, Manuel Peña Tavera, ante el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima.

“La Procuraduría Publica del Congreso de la República presentó la apelación a la sentencia del Poder Judicial que dispone otorgar pensión vitalicia al expresidente de la república Pedro Castillo Terrones“, informó dicho poder del Estado a través de X.

Asimismo, en la publicación se aprecia la parte inicial de la apelación presentada, en donde se solicita que se declare improcedente o infundado el amparo presentado por el exmandatario para tener acceso a la pensión vitalicia.

Como se recuerda, el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio dispuso en la víspera que el Congreso le otorgue dicho beneficio. (ANDINA)

