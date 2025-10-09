Pedro Castillo se refirió a las mociones de vacancia presentadas contra la presidenta Dina Boluarte, señalando que su salida del cargo “siempre ha sido una exigencia popular”. Desde su reclusión en el penal de Barbadillo, volvió a cuestionar la legitimidad del actual Gobierno y recordó las protestas que se produjeron tras su destitución en 2022.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el expresidente calificó de “hipócritas” a los grupos políticos que apoyaron la llegada de Boluarte al poder y que ahora promueven su destitución. En su mensaje, mencionó que “los hijos del pueblo derramaron su sangre” en las manifestaciones que dejaron decenas de muertos entre fines de 2022 e inicios de 2023.

Castillo también acusó a diversos sectores políticos de actuar por conveniencia electoral y reiteró su llamado a la “movilización social” como medio para “recuperar el gobierno del pueblo”. El pronunciamiento ocurre en medio de un nuevo intento del Congreso por debatir la permanencia de Boluarte en el cargo.

La vacancia o renuncia de la usurpadora siempre ha sido una exigencia popular. En ese esfuerzo, los hijos del pueblo derramaron su sangre y perdieron la vida por orden de un gobierno de facto.



Hoy, la hipocresía de los golpistas que llevaron a Dina Boluarte al poder, viendo que… pic.twitter.com/3su53yjF3X — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) October 9, 2025

Cuatro mociones de vacancia

A la fecha, el Congreso de la República acumula cuatro mociones de vacancia presentadas por distintas bancadas contra Dina Boluarte. Las iniciativas alegan presunta incapacidad moral por los casos judiciales que afronta la mandataria y por su gestión frente a la creciente ola de inseguridad.

Las mociones fueron impulsadas por partidos como Renovación Popular, Bloque Democrático Popular, Alianza para el Progreso y algunos congresistas no agrupados. Para concretarse, se necesitan 87 votos a favor, equivalentes a los dos tercios del Parlamento unicameral.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO