Everardo Zapata Santillana, el maestro arequipeño que creó el método de lectura “Coquito”, se prepara para ver su vida reflejada en la pantalla grande.

A tres meses de cumplir 100 años, un equipo de cineastas decidió inmortalizar su historia con la película “Coquito”, una producción rodada íntegramente en Arequipa que combina pasajes reales de su biografía con episodios ficcionados.

El propio Everardo Zapata participa en la cinta con una aparición especial.

¿Cómo nació el método de lectura que enseñó a leer a millones de niños?

El origen de “Coquito” se remonta a 1955, cuando Everardo Zapata era maestro en una escuela rural de Arequipa.

La rigidez y complejidad del sistema de lectura de la época motivaron al maestro a crear un método más sencillo basado en palabras cotidianas y cercanas a los estudiantes. “El español es una lengua transparente, o sea que se lee como se escribe. Me di cuenta que el castellano era fácil, pero había que buscarle un método”, explicó el maestro.

La primera palabra que enseñaba era “mamá”, porque según Zapata es “lo que más quieren los niños”.

Luego seguía “papá” y frases simples como “Mi mamá me ama”. El libro “Coquito” lleva 72 ediciones y ha sido utilizado por siete generaciones, lo que equivale a aproximadamente 78 años de impacto educativo.

El rodaje en Arequipa y el elenco de la película

La dirección de “Coquito: La película” recae en el reconocido cineasta Eduardo Villot. El rodaje se realizó en diferentes locaciones de la Ciudad Blanca, incluyendo la Biblioteca Mario Vargas Llosa, el Puente Bolognesi, la Plaza San Francisco y las calles del centro histórico. “Cada rincón de Arequipa es precioso. Hemos conseguido locaciones muy lindas”, declaró Margarita Morales, productora general de la cinta.

El elenco está compuesto mayoritariamente por actores arequipeños. Luis José Ocampo, de 32 años, interpreta al maestro Everardo Zapata en su primer papel protagónico. “Es un honor poder interpretar a Everardo Zapata Santillana. No es cualquier persona, es un personaje relevante de la historia del Perú”, manifestó el actor.

Además del pequeño Lucas Mamani, de 9 años, debuta en el cine interpretando a Coquito de niño, tras ser seleccionado mediante un casting en la red social, Instagram.

El “Libro Cero” y el estreno previsto para fin de año

El primer ejemplar de la histórica impresión de 1955, conocido como el “Libro Cero”, aún perdura intacto al paso del tiempo y es guardado por los hijos de don Everardo.

Este ejemplar es considerado parte del patrimonio cultural del país. En una de las escenas clave de la película, se recrea el momento del cierre del trato para la primera impresión del libro, que costó 26.000 soles en su época.

El estreno de “Coquito: La película” está previsto para fines de año. El maestro Everardo Zapata, quien se mostró emocionado por el homenaje en vida, declaró: “No pensé que tendría un éxito total” y “vale la pena hacer algo especial por los 100 años”.

La cinta incluye una banda sonora original y busca ser una experiencia familiar. “Es súper Disney, es súper familiar la película para que vayas con tus hijos y también vivas tú lo que fue Coquito”, adelantó Elisa Costa, actriz del elenco.