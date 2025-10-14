El Penal de Ancón tendrá un área especial para criminales de alta peligrosidad, según dispuso el titular del INPE Iván Paredes mediante un comunicado oficial que detalla la habilitación de un pabellón de extrema seguridad. La creación de este módulo específico responde a la necesidad de separar a los reclusos más peligrosos del sistema penitenciario común.

Esta medida, implementada por encargo directo del presidente José Jerí, busca concentrar hasta 150 internos considerados de máximo riesgo en un régimen cerrado especial dentro del Ancón 1. El nuevo pabellón operará bajo condiciones de máxima seguridad, empleando protocolos reforzados que garantizan el aislamiento efectivo de los internos clasificados como de alta peligrosidad.

🚨 #ATENCIÓN | Por encargo del presidente José Jerí Oré, el titular del INPE, Iván Paredes Yataco, dispuso la habilitación de un pabellón de la etapa A de Extrema Seguridad del Régimen Cerrado Especial del penal Ancón I, con capacidad para 150 internos de alta peligrosidad. pic.twitter.com/0rOTJfVOSP — Instituto Nacional Penitenciario – INPE (@INPEgob) October 14, 2025

