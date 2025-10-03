El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, señalado como el presunto autor intelectual del crimen de tres jóvenes en Argentina.

Pese a los graves cargos en su contra, la defensa legal del procesado solicitó que afronte el proceso en libertad, planteando la figura de comparecencia simple, alegando el principio de humanidad y la existencia de arraigos familiar, domiciliario y laboral, que supuestamente garantizarían que no evadiera la justicia.

Durante la audiencia, el letrado subrayó que su patrocinado llevaba una vida estable en la ciudad de Trujillo, región La Libertad, junto a sus hermanas y padres. Sin embargo, pasó por alto un aspecto clave: el padre del acusado, Janhzen Valverde Rodríguez, fue asesinado el 16 de diciembre de 2018 por un sicario vinculado a la organización criminal “El Gran Marqués”.

Este antecedente, sumado a la gravedad del caso en Argentina y al riesgo procesal señalado por la Fiscalía, reforzó la decisión judicial de imponer prisión preventiva.

TRASLADO

Tras la medida dictada, “Pequeño J” fue trasladado al penal de Cañete, permaneciendo en el área de observación a la espera que el INPE lo clasifique y ubique. Además, se extremaron las medidas de seguridad en el establecimiento penitenciario.

