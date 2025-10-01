“Pequeño J“, un joven narco de 20 años, fue capturado en Pucusana y está acusado de un triple feminicidio en Argentina, mostrando una frialdad que consternó a las autoridades. La detención se logró mediante un operativo conjunto entre la Dirandro, Interpol y la policía argentina, quienes actuaron tras activar una alerta roja por el hallazgo de las tres víctimas enterradas en una vivienda.

Su cómplice, identificado como el ciudadano argentino Matías Osorio, también fue detenido y enfrenta su inminente extradición para responder por los graves delitos vinculados al asesinato de tres jovenes argentinas, una de ella menor de edad. Durante el allanamiento, las autoridades incautaron equipos celulares que son claves para la investigación, dado que se busca determinar su vínculo con organizaciones narcos como “Los Pulpos“.

