Un narcotraficante peruano de 20 años, conocido como ‘Pequeño J‘, es buscado por triple asesinato en Argentina, donde la justicia lo señala como autor intelectual del brutal crimen de tres jóvenes mujeres. El sujeto, identificado como Tony Valverde Victoriano, habría ordenado el descuartizamiento de Brenda del Castillo, Morena Berri y una adolescente de 15 años, presuntamente por el robo de entre 70 mil y 100 mil dólares y 4 kilos de cocaína. A pesar de su juventud, ‘Pequeño J’ opera desde la Villa 1-11-14 en Buenos Aires y actualmente cuenta con una notificación roja de Interpol, lo que evidencia la gravedad de los cargos y la búsqueda internacional coordinada.

El caso, que ha generado masivas protestas en Argentina, tiene como presunto ejecutor material a Miguel Villanueva Silva, otro peruano de 25 años quien ya fue detenido junto a ocho personas más durante allanamientos. ‘Pequeño J’, quien creció en el barrio La Esperanza de Trujillo, epicentro de la banda criminal ‘Los Pulpos’, no registra antecedentes policiales en Perú ni movimiento migratorio formal. Esta situación revela cómo organizaciones criminales peruanas expanden sus operaciones al extranjero, utilizando jóvenes sin historial delictivo para evadir controles y establecer redes transnacionales de

