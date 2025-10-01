Nuevas investigaciones periodísticas en Argentina sugieren que “Pequeño J” no actuó como autor intelectual del triple crimen, sino que existiría un cabecilla superior dentro de la organización narcotraficante. Las pesquisas desarrolladas por medios trasandinos indican que múltiples personas participaron en el plan delictivo, entre ellas un individuo que excavó la fosa y recibió pago en droga y efectivo. La complejidad operativa del caso se amplía con estos hallazgos, que señalan a otros responsables directos en el diseño y ejecución del homicidio.

La investigación revela que la vivienda utilizada por el peruano funcionaba como punto permanente de venta de una mezcla de sustancias estupefacientes que se distribuía constantemente en el lugar. Testigos del barrio confirmaron que en la propiedad siempre se escuchaba música alta, lo que coincidiría con el movimiento continuo de clientes y actividades ilícitas. Estas nuevas evidencias explican la huida de “Pequeño J” y su cómplice Osorio, quienes habrían escapado ante las amenazas del verdadero cerebro del crimen.

