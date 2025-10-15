Milett Figueroa vuelve a estar en el ojo de la tormenta mediática en Argentina. Según el periodista Sebastián “Pampito” Perelló Tiffenberg, la modelo peruana no habría dejado una buena impresión en los equipos de producción ni en el entorno artístico del país, lo que estaría afectando su imagen profesional.

“La figura de Milett no ha dejado buena imagen entre productores y trabajadores del ambiente, y su futuro depende mucho de su vínculo con Tinelli”, comentó en el programa de Magaly Medina.

El comunicador fue más allá y reveló que varias personas del medio prefieren no volver a trabajar con ella debido a sus supuestos malos tratos: “Una maquilladora muy importante de Argentina contó que trabajó con Milett, pero cuando quisieron volver a contratarla, decidieron que no, porque estaban cansados de sus caprichos, pedidos y malos modos. No es la primera vez que se escucha esto”, aseguró Pampito.

Además, el periodista recordó que Milett habría tenido inconvenientes desde su llegada a Buenos Aires: “Siempre tuvo problemas con los equipos con los que ha trabajado. No terminó del todo bien”, finalizó.

