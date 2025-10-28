La periodista de ATV se quiebra en vivo mientras cubre la procesión del Señor de los Milagros, conmovida por la fe que observa entre los devotos y sus propias peticiones cumplidas.

María Pía, quien confesó no provenir de una familia que siguiera esta tradición, encontró en su labor profesional la oportunidad de conocer la procesión el año anterior, cuando pidió al Cristo Moreno poder regresar y vio cumplido su deseo.

Entre lágrimas, la comunicadora expresó sus peticiones actuales, solicitando salud y prosperidad para su familia, pero también haciendo un ferviente ruego por el país al pedir el fin de la corrupción que afecta a la nación.

Este momento de vulnerabilidad ante las cámaras refleja el poder congregante de la fe morada, capaz de conmover incluso a quienes, como ella, descubrieron esta devoción en su vida adulta a través del ejercicio periodístico.

