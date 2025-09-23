Una cobertura que se volvió personal

José Luis García, periodista de Nuevo León, México, vivió uno de los momentos más dolorosos de su carrera. Mientras cumplía con su labor informativa, narró en vivo el accidente de una avioneta en el municipio de García, sin saber que su exesposa, Débora Estrella, se encontraba entre las víctimas fatales. La aeronave cayó cerca del Parque Industrial Ciudad Mitras, a orillas de un río, y fue captada por vecinos de la zona.

En su publicación inicial, García escribió: “Cae avioneta. Protección Civil de Nuevo León confirma la muerte de una pareja muy cerca de Riveras Interpuerto”. Horas más tarde, usuarios en redes sociales comenzaron a especular que una de las víctimas era Débora Estrella, quien había compartido una imagen de la avioneta en sus historias de Instagram antes del vuelo.

El dolor detrás de la noticia

La confirmación del fallecimiento de Débora Estrella llegó poco después. La periodista, reconocida por su trabajo en Telediario, viajaba junto al piloto Bryan Ballesteros Argueta. Ambos perdieron la vida en el impacto. José Luis García, al enterarse de la identidad de las víctimas, eliminó su publicación por respeto y no emitió comentarios inmediatos.

La tragedia adquirió un matiz aún más cruel por la coincidencia: García narró el accidente como parte de su rutina profesional, sin saber que estaba informando sobre la muerte de alguien tan cercano. El hecho generó una ola de solidaridad en redes sociales, donde colegas y seguidores expresaron su pesar y apoyo al periodista.

Débora Estrella: una figura querida en los medios

Débora Estrella era una comunicadora respetada en el ámbito local. Su trabajo como presentadora en Telediario Matutino la convirtió en una figura familiar para miles de televidentes. Horas antes del accidente, compartió una imagen de la avioneta en la que viajaba, acompañada de un mensaje que, tras los hechos, cobró un significado desgarrador.

Las autoridades aún no han brindado detalles sobre las causas del desplome, pero confirmaron que la aeronave cayó en una zona industrial y que los cuerpos fueron recuperados por equipos de emergencia. La noticia ha sido ampliamente cubierta por medios nacionales y se ha convertido en un símbolo del impacto emocional que puede tener el periodismo en tiempo real.