Una ciudadana grabó con su teléfono celular el extraño y curioso momento en que dos perros subieron un puente peatonal para cruzar al otro extremo de un bulevar, hecho ocurrido en El Salvador.

El corto clip viral fue divulgado en redes sociales y, en este, se aprecia a los dos canes subiendo por las gradas de la pasarela, como se le conoce a estos cruces en otros países.

De manera insólita y -para muchos- imperdonable, dos personas cruzaban por debajo del puente peatonal, exponiendo su vida, contrario a lo que sí hicieron los perros.

Y para mayor peligro para los peatones, un hombre iba con una carreta, mientras que la otra persona era una mujer, aparentemente- embarazada.

“El Salvador, país donde los chuchos sí cruzan las pasarelas (puentes peatonales)… y la gente no“, relató la ciudadana que grababa desde su carro antes de soltar una carcajada.

‘Quienes son, realmente, los animales’: Reacciones en redes

El vídeo de perros que subieron a un puente peatonal mientras personas cruzaban por debajo generó diversas reacciones en redes sociales.

Algunos lo tomaron con humor: “Y es aquí donde nos damos cuenta de quienes realmente son los animales“ y “Ese vídeo quedó buenísimo… Jajaja”, mientras otros criticaron la dificultad de cruzar con carretas: “Me iba a reír hasta que vi que van con una carreta”.

Varios usuarios reflexionaron sobre la “cultura” local de no usar los puentes peatonales, comentando: “Es la cultura del más vivo” y comparando la inteligencia de perros y humanos: “Los perros inteligentes que se pasan la calle por la pasarela… ahora que alguien me diga quién es más inteligente de todos“.