El personal de salud de un hospital en Chiclayo vivió un momento de pánico cuando una rata de gran tamaño irrumpió en el área de procedimientos quirúrgicos, un espacio que, por los altos estándares de asepsia que debería mantener, hace inaudita la presencia de cualquier plaga. Este incidente, que fue captado en video y muestra a enfermeras y técnicos reaccionando con alarma ante el animal, quienes intentaban golpearlo con escobas hasta lograr eliminarlo, pone una lupa sobre las condiciones de salubridad del nosocomio.

El Hospital Regional de Lambayeque, que es la principal institución médica de la región e inició sus operaciones en el 2011, no se ha pronunciado oficialmente sobre este hecho, lo que genera interrogantes sobre el origen de esta falla y la posible existencia de problemas similares en otras áreas. Dado que la presencia de roedores en un entorno quirúrgico representa un grave riesgo de contaminación y transmisión de enfermedades, este silencio institucional preocupa a la ciudadanía, que espera una explicación y las correctivas necesarias para garantizar la seguridad de los pacientes.

