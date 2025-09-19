El Perú adquirirá aviones caza F-16 como parte de una inversión de 3,500 millones de dólares para modernizar su flota aérea, los cuales estarían operativos antes del 28 de julio de 2026, según confirmó el ministro de Defensa, Walter Astudillo. Esta compra, que incluiría 12 unidades (10 monoplaza y 2 biplaza) de la versión Block 70, está destinada a fortalecer la capacidad del país en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal, además de proveer defensa ante amenazas externas. Los F-16, que actualmente son utilizados por Ucrania en el conflicto con Rusia, representan una de las tres opciones que evalúa el gobierno peruano para renovar su obsoleta flota de combate.

La decisión final se tomará entre tres postores, todos clasificados como aeronaves de generación 4.5 con capacidades multirol para misiones de superioridad aérea, ataque terrestre y naval. Esta adquisición sin precedentes en las últimas cinco décadas forma parte de una estrategia integral que también incluye la ampliación de la flota de helicópteros y la mejora de pistas de aterrizaje en zonas remotas del país. El proceso cuenta con el respaldo de la presidenta Dina Boluarte y ha sido analizado en reuniones de alto nivel con autoridades estadounidenses, reflejando la importancia estratégica que el gobierno otorga al fortalecimiento de las capacidades de defensa nacional.

