Este 10 de octubre, Perú y Chile protagonizarán una nueva edición del clásico del Pacífico en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago. El partido, válido por la fecha FIFA de octubre, será la primera prueba oficial para Manuel Barreto como entrenador interino de la selección peruana, tras la salida de Óscar Ibáñez. Barreto ha apostado por una nómina renovada, con jóvenes talentos como Felipe Chávez (Bayern Múnich II), y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).

La convocatoria también incluye figuras del torneo local e internacional como Álex Valera, Joao Grimaldo y Erick Noriega, en lo que se perfila como una estrategia de recambio generacional.

El partido se vive por ATV desde las 5:30 p.m.

La emoción del clásico se podrá disfrutar en todo el país gracias a la transmisión en vivo de ATV, que iniciará su cobertura desde las 5:30 p.m. con análisis previo, entrevistas exclusivas y todos los detalles desde Santiago. Además, los detalles del encuentro estarán disponibles en la plataforma digital ATV.pe, para quienes prefieran seguirlo desde cualquier dispositivo.

La señal abierta permitirá que millones de peruanos vivan el partido sin restricciones, en lo que promete ser un duelo intenso entre dos selecciones que buscan reconfigurar sus planteles tras quedar fuera de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Chile también apuesta por la renovación

La selección chilena, dirigida por Sebastián Miranda de forma interina, también presentará un equipo alternativo con jugadores jóvenes y algunos referentes del medio local. Tras el cierre de su participación en las clasificatorias, ‘La Roja’ busca recuperar protagonismo y consolidar un nuevo proyecto deportivo.

El partido servirá como termómetro para ambos equipos, que volverán a enfrentarse en noviembre durante la gira internacional de Perú por Europa, donde también se medirá ante Rusia.