Perú es clave en la escena culinaria internacional mientras chefs peruanos conquistan España con su contundente sabor, tal como reveló Magaly Medina al seguir la pista de exitosos empresarios gastronómicos en Barcelona. El equipo de la ‘Urraca‘ conoció a un egresado de Le Cordon Bleu, quien posee dos restaurantes en Ibiza y un rooftop en hotel cinco estrellas de Barcelona, con planes de expansión a Doha y Marrakech que confirman el prestigio global de la cocina peruana.

El recorrido incluyó a otro visionario dueño de 16 establecimientos que emplean a más de 200 peruanos, ofreciendo desde chifas hasta pollerías que difunden nuestra cultura. En Puerto Banús, Málaga, Gary Villanueva consolida este éxito al convertirse en el chef preferido de millonarios dueños de yates, para quienes prepara ceviches y platillos peruanos desde su restaurante, confirmando que la gastronomía nacional se ha posicionado como símbolo de excelencia entre las élites internacionales que veranean en exclusivos balnearios españoles.

