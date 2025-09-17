La Clínica San Pablo inauguró el primer Domo Oncológico Integral del Perú, un centro diseñado para enfrentar el cáncer con un enfoque multidisciplinario. Esta moderna infraestructura, que comenzó a operar en agosto de 2025, cuenta con tecnología de última generación para proporcionar diagnósticos precisos y tratamientos personalizados, lo que representa un avance crucial en un país donde el 75% de los casos se detecta en etapas avanzadas. Su modelo de atención prioriza el bienestar del paciente en cada etapa.

El centro ofrece un entorno confortable con boxes privados para terapias ambulatorias, garantizando privacidad y comodidad. Este espacio reúne a especialistas de distintas disciplinas que trabajan de forma coordinada, brindando no solo atención médica de calidad sino también el acompañamiento humano esencial, marcando así un nuevo estándar en la lucha oncológica nacional que busca mejorar las tasas de supervivencia.

