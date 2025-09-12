Perú necesita revivir los métodos de inteligencia del GEIN que permitieron la captura de Abimael Guzmán hace 33 años, según advierte Pedro Yaranga, especialista en terrorismo y narcotráfico. El experto subraya que, pese a la tecnología obsoleta de la época, el éxito se logró mediante un trabajo científico y metódico que hoy se ha perdido en la lucha contra la criminalidad organizada.

Yaranga enfatiza que la profesionalización policial no es inmediata sino que requiere entre cuatro a cinco años de formación especializada. El analista recuerda que la filosofía operativa del GEIN se basaba en el principio “conócete a ti mismo, conoce al enemigo y triunfarás en la guerra”, enfoque que permitió desarticular la cúpula terrorista. Este modelo de inteligencia estratégica, abandonado por gobiernos y mandos policiales en los últimos años, resulta crucial para combatir las redes del narcotráfico y crimen organizado que actualmente amenazan la seguridad nacional.

