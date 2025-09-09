El Perú reconsidera su participación en la CIDH tras las declaraciones del ministro de Justicia, Juan José Santivañez ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Suiza. El alto funcionario señaló que el país evaluará continuamente su permanencia en el sistema interamericano, al tiempo que abogó por una revisión profunda de las normas sustantivas y procesales que lo rigen.

El titular del Minjus reiteró el compromiso peruano con la democracia y los derechos humanos, destacando los preparativos para elecciones libres y transparentes. La ley de amnistía mencionada por el Alto Comisionado se presentó como respuesta a intentos de quebrantar el Estado de Derecho, según la explicación oficial del gobierno peruano.

