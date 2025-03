La Selección Peruana se reencontró con el triunfo tras vencer por 3-1 a Bolivia con goles de Andy Polo, Paolo Guerrero y Edison Flores. Por otro lado, los ‘altiplánicos’ descontaron con un gol de penal por parte de Miguel Terceros. De esta manera, Óscar Ibáñez debutó como DT de la ‘Bicolor’ con un triunfo en el Estadio Nacional.

El próximo rival será Venezuela en Maturín, partido que también vivirás, GRATIS y EN VIVO por ATV y ATV.pe el martes 25 de marzo desde las 7:00 P.M.

INFORMACIÓN PRELIMINAR

El encuentro está programado a darse mañana, 20 de marzo, desde las 8:30 de la noche en el Estadio Nacional y la ATV te invita a seguir cada detalle de este emocionante encuentro con la previa digital desde las 5:45 de la tarde, en el que podrás disfrutar de un análisis completo de los pormenores de este partido, con la participación de expertos en fútbol que te brindarán todas las claves para entender lo que está en juego para la ‘blanquirroja‘.

Además, podrás ser testigo de la llegada de los jugadores al coloso de José Díaz y sentir de cerca el fervor de la hinchada que se congregará para apoyar a la selección peruana.

¿Cómo ver la previa y reacciones del Perú Vs. Bolivia?

No dejes que te lo cuenten. Vive la pasión del fútbol en primera persona a través de la señal de ATV y ATV.pe. Conéctate y sé parte de esta gran fiesta futbolística. Perú vs. Chile, un duelo vital para la ‘blanquirroja’ por las Eliminatorias Sudamericanas que no te puedes perder.

