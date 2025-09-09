El himno peruano retumba en el Estadio Nacional por última vez en estas Eliminatorias y contagia de emoción a los miles de hinchas presentes. Luis Advíncula, Sergio Peña y Carlos Zambrano, junto a todo el plantel, entonaron a viva voz las estrofas, lo que reforzó la unión del grupo en un partido clave para cerrar la jornada en casa.

En el campo, Pedro Gallese se colocó al lado de Renato Tapia y Yoshimar Yotún, evidenciando la fuerza simbólica de este momento que trascendió lo futbolístico. El fervor de los jugadores y la pasión de la hinchada crearon un ambiente inolvidable, ya que este último canto en Lima representó no solo un ritual deportivo, sino también un acto de identidad nacional frente al desafío continental.

