La selección peruana enfrenta su último compromiso en las Eliminatorias ante Paraguay, un partido que aunque carece de implicancia directa en la tabla de posiciones, representa una oportunidad crucial para reconquistar la confianza de su afición y cerrar un ciclo con una victoria que mejore el ánimo general. Óscar Ibáñez, quien busca imponerse tácticamente a Gustavo Alfaro, confía en que su equipo reaccione tras la dura caída en Montevideo, por lo que ha decidido reintroducir experiencia en su alineación.

Carlos Zambrano regresa a la zaga central en lugar de Luis Abram, formando una dupla con Renzo Garcés, mientras que Renato Tapia, tras cumplir su suspensión, aportará solidez en el mediocampo junto a Yoshimar Yotún y Sergio Peña. La mayor sorpresa en el once inicial se da en ataque, donde el joven Joao Grimaldo tendrá la responsabilidad de habilitar por la banda izquierda, demostrando la apuesta del cuerpo técnico por rejuvenecer el juego ofensivo del equipo.

