Perú vs. Paraguay se disputará ante un Estadio Nacional con solo 20 mil hinchas, una cifra que evidencia el impacto de la eliminación mundialista y el descontento generalizado con el proceso. Este escenario, que dista mucho de las multitudinarias convocatorias de otros años, se ve agravado por el denso tráfico en la Vía Expresa, complicando el acceso al recinto de Miraflores y Jesús María. La baja asistencia, que representa apenas la mitad de la capacidad del coloso de Lima, sirve como un termómetro claro de la desconexión entre la afición y un equipo que no cumplió sus objetivos.

La convocatoria se reduce a los seguidores más incondicionales, aquellos que históricamente han apoyado al equipo en las buenas y en las malas, alejándose de la “moda” o el interés circumstancial. Este partido, más allá del resultado, se convierte en una reflexión sobre el futuro de la selección peruana y la necesidad de reconquistar la confianza de un público que hoy elige quedarse en casa, enviando un mensaje contundente a la dirigencia.

