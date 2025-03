La Selección Peruana sigue en su lucha por lograr el milagro en las Clasificatorias al visitar este martes al combinado de Venezuela, uno de sus rivales directos en la pugna por uno de los cupos para el Mundial 2026.

El encuentro está programado a darse martes, 25 de marzo, desde las 7:00 de la noche en el Estadio Monumental de Monagas y la ATV te invita a seguir cada detalle de este emocionante encuentro con la previa digital, en el que podrás disfrutar de un análisis completo de los pormenores de este partido, con la participación de expertos en fútbol que te brindarán todas las claves para entender lo que está en juego para la ‘blanquirroja‘.

¿Cómo ver la previa y reacciones del Perú Vs. Venezuela?

No dejes que te lo cuenten. Vive la pasión del fútbol en primera persona a través de la señal de ATV y ATV.pe. Conéctate y sé parte de esta gran fiesta futbolística. Perú vs. Venezuela, un duelo vital para la ‘blanquirroja’ por las Eliminatorias Sudamericanas que no te puedes perder.

