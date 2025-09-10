Perú y Colombia celebran una reunión crucial este 11 y 12 de septiembre para garantizar la navegabilidad en el Amazonas, un tema que adquirió urgencia tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro. El canciller peruano, Elmer Schialer, aclaró que el problema específico afecta el acceso de Leticia, aunque Colombia mantiene otras vías al río, lo que mitiga el impacto nacional.

Ambas cancilleres coincidieron en la necesidad de una acción conjunta inmediata, subrayando su compromiso con el desarrollo y la conectividad de las comunidades de la zona. Este trabajo binacional es vital para asegurar el sustento de miles de personas que dependen del río como su principal medio de vida y transporte.

