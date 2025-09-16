Johanna Zambrano, la peruana que quedó varada en Italia sin pasaporte después que la empresa FlixBus perdió sus maletas, enfrenta una crisis humanitaria tras una semana sin respuestas de la compañía de transporte. El incidente, ocurrido el 9 de septiembre cuando el bus hizo una parada técnica en ruta desde Nápoles, se complicó porque la mujer sufrió un desmayo por su período menstrual y baja presión, momento en que el conductor partió sin esperarlas.

Vea también: Donald Trump hunde otra narco-lancha con malandros venezolanos a bordo

El consulado peruano en Italia informó que no cuenta con albergues de emergencia, limitándose a recomendar que continúe gestiones con la empresa a pesar de que FlixBus evade responsabilidades mediante sus socios locales. La afectada, quien debía regresar al Perú el 11 de septiembre con escala en Miami, perdió su vuelo y ahora carece de recursos para costear alojamiento mientras espera una solución.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO