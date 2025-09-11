Una ciudadana peruana sobrevivió milagrosamente a la violencia extrema desatada por la Generación Z en Nepal, donde jóvenes entre 13 y 28 años incendiaron el Parlamento y derrocaron al gobierno comunista tras 18 años en el poder. Estefany Bedoya Alejos, quien se encontraba en un viaje turístico, logró grabar desde su hotel cómo manifestantes enfurecidos quemaban edificios públicos y agredían a funcionarios, en protestas desatadas tras el intento gubernamental de regular el uso de redes sociales.

El país se encuentra bajo toque de queda militar con el ejército controlando las calles, mientras cientos de extranjeros, incluida la peruana, permanecen atrapados en hoteles esperando evacuación, según confirmó su madre Sonia Alejos desde Lima.

