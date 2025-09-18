Peruano muere en explosión por fuga de gas en España y familia pide ayuda para repatriar su cuerpo. La víctima, identificada como Christian Abanto, había viajado hace un año tras sufrir extorsiones en el negocio que emprendió en Perú, lo que demuestra la difícil situación que lo obligó a emigrar en busca de tranquilidad.

El trágico accidente ocurrió cuando visitaba a un amigo en una vivienda donde, según testigos, la acumulación de gases habría provocado la fuerte explosión. La familia, devastada por la pérdida, exige a la Cancillería apoyo inmediato, ya que consideran que las condiciones de seguridad fallaron por una mala instalación de gas.

