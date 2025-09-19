Peruano que escapó a España por extorsión falleció durante explosión en edificio multifamiliar, donde se encontraba celebrando con amigos. El joven, identificado como Christian, había dejado Lima hace un año tras sufrir amenazas de cobro de cupos en su negocio de repuestos, pero la tragedia lo sorprendió cuando visitaba a un amigo en Madrid.

Vea también: Padre de familia muere sepultado bajo toneladas de arena durante trabajo de obra: “No tenía medidas de seguridad”

Según testigos, el siniestro habría sido provocado por acumulación de gases, lo que ocasionó el colapso parcial del inmueble y la muerte del compatriota. Tras dos días de búsqueda, su cuerpo fue hallado en el segundo piso, mientras su familia en Puente Piedra pide apoyo al Estado para repatriar los restos. El joven deja a una hija de apenas 2 años en la orfandad.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO