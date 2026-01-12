Diversos peruanos quedan varados en Bolivia a causa de una severa crisis por el gas, lo que ha obligado al gobierno peruano a gestionar vuelos humanitarios para su repatriación.

La escasez de GLP ha generado extensas colas en ciudades como La Paz y provocado bloqueos de carreteras por parte de la población, cortando así las principales vías de transporte terrestre y aislando a turistas y viajeros.

La respuesta desde Perú consiste en el envío de dos vuelos especiales, una medida de emergencia que busca rescatar a quienes no pueden salir por vía terrestre debido a que algunos puntos de protesta persisten.

Esta crisis, originada por el desabastecimiento y acopio de gas licuado, evidencia cómo los conflictos sociales internos de un país impactan directamente en la comunidad internacional atrapada en su territorio.

