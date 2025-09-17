Un individuo fue detenido en Puente Piedra mientras grababa partes íntimas de escolares con un celular oculto en un morral, un método que empleaba para evitar ser descubierto. Miembros del Grupo Terna de la Policía Nacional, que ya lo tenían en la mira, realizaron la intervención en flagrancia cuando el sujeto, identificado como alias “Ñato” de 45 años, se acercaba a un colegio en horario de salida.

La detención se ejecutó de manera inmediata, verificándose que el teléfono estaba pegado y con la cámara encendida, lo que evidencia la premeditación de sus acciones. Alias “Ñato”, ahora recluido en la comisaría de la zona, enfrenta cargos por violar la intimidad de sus víctimas, actos que realizaba sin ningún tipo de reparo o piedad. Este sujeto, quien reconoce su delito y tiene antecedentes por similares actos, representa un grave peligro para la sociedad, especialmente para las menores que eran su objetivo.

