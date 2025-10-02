Phillip Butters revela que portó arma sin licencia en gobierno de Pedro Castillo, una confesión que realizó durante su participación en un podcast y que ahora genera cuestionamientos a sus aspiraciones políticas. La conductora Magaly Medina, quien siempre ha discrepado de su actitud de “todopoderoso”, analizó esta declaración en su programa, señalando que Butters parece sentirse por encima de la ley.

Frente a estas declaraciones, Medina se pregunta si esta actitud es la adecuada para alguien que busca la presidencia del Perú, tal como Butters ha dejado claro en múltiples entrevistas. La también conocida como ‘Urraca’ aseguró que Butters es alguien que actúa con total impunidad. Esta revelación sobre portar un arma sin permiso, por lo tanto, reaviva el debate público sobre su idoneidad para un cargo de alta responsabilidad.

