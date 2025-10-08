El precandidato presidencial por Avanza País, Phillips Butters, arribó a Juliaca y enfrentó el rechazo masivo de la población. Los ciudadanos lo acusan de ser el principal responsable de calificar como terroristas a los manifestantes durante las protestas de 2022 y 2023. En esas movilizaciones fallecieron más de 21 personas en la región de Puno.

Butters fue entrevistado en una emisora local donde le cuestionaron su posición frente a las protestas sociales y el denominado “terruqueo” contra los manifestantes. Decenas de pobladores y familiares de las víctimas se congregaron desde muy temprano en los exteriores de la radio para rechazar su presencia en la ciudad altiplánica.

El precandidato se refugió durante dos horas en la gerencia de la emisora y se negó a salir del lugar. La Policía Nacional del Perú llegó con un contingente para resguardarlo ante la creciente tensión en las calles. Los agentes rodearon la radio y dispersaron a los protestantes que exigían la salida del político.

Los efectivos policiales sacaron a Phillips Butters prácticamente abrazado y con un casco de protección entre los manifestantes. La población juliaqueña le lanzó huevos, agua, basura, sillas y otros objetos mientras reclamaban airadamente su presencia. Los ciudadanos recordaron que el precandidato había pedido en su momento que “les tiren balas en la cabeza” a los protestantes.

“La presencia del contingente policial era para resguardar al precandidato“, declaró el coronel que dirigió el operativo de protección. Tras caminar algunos metros entre el rechazo ciudadano, Butters fue subido a un patrullero policial. El político aún no ha pedido perdón públicamente a la región de Puno por sus declaraciones.

Los manifestantes exigieron respeto a la memoria de las víctimas fallecidas durante las protestas que sacudieron la región puneña. El rechazo evidenció el malestar persistente en Juliaca por las declaraciones del precandidato durante el conflicto social. La visita de Butters despertó heridas aún abiertas en la población que perdió familiares en las movilizaciones.