Piero Arenas apareció más calentón que nunca con Kate Candela en plena calle, durante un encuentro que fue captado por las cámaras de Magaly TV La Firme. El popular streamer y la salsera mantuvieron una conversación que despertó curiosidad, mostrando un nivel de confianza que llamó la atención. Arenas no dudó en abrazar con notable familiaridad a la cantante, en un gesto que incluso parecía rozar un beso pero que ella recibió sin ningún reparo.

La artista, lejos de mostrarse incómoda, se mantuvo tranquila y confiada ante la actitud afectuosa del creador de contenido, quien demostró una cercanía inusual para un encuentro casual. Este episodio callejero alimenta la especulación sobre la relación entre ambas figuras del espectáculo peruano, que hasta el momento no se habían mostrado juntos en público en estas actitudes.

