La Selección Peruana cerró una fecha doble de las Eliminatorias 2026 con un sabor agridulce, si bien se consiguió un triunfo sobre Bolivia, la derrota por la mínima diferencia frente a Venezuela ha alejado a la ‘Bicolor’ del séptimo puesto y complica las chances del sueño mundialista.

Al respecto, Piero Quispe, uno de los jugadores que no ha podido sumar minutos en estos dos últimos encuentros, se pronunció acerca del presente del ‘equipo de todos’, teniendo en cuenta los partidos que faltan por jugarse y el panorama que tiene Perú.

“Triste por lo que estamos pasando, pero todavía quedan cuatro finales y vamos con todo no“, dijo el mediocampista de Pumas UNAM en diálogo con Jax Latin Media.

Asimismo, el volante nacional manifestó su deseo de volver a tener protagonismo con la indumentaria de la ‘Blanquirroja’, señala que se prepara para cuando llegue ese momento.

“Yo sé que va a llegar el día que me toque (jugar con la selección) y me voy a preparar para eso“, añadió el ex Universitario de Deportes.

Los próximos partidos de Perú

Colombia vs. Perú | 05/06

Perú vs. Ecuador | 10/06

Uruguay vs. Perú | fecha doble de septiembre

Perú vs. Paraguay | fecha doble de septiembre

