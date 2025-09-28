Pilar Yalle estalla en el programa al defender a su esposo, Antero Ordóñez, a quien describe como un padre amoroso que cumple con la pensión de alimentos, pero que enfrenta una batalla cuesta arriba para ver a sus hijos. La acusación central, que sostiene con vehemencia, recae sobre Maryori Muñoz, la madre de los niños, a quien señala como una mujer vengativa que, mediante agresiones e insultos, ha construido un muro durante cuatro años. Esta situación, que Pilar atestigua desde que se casaron hace cuatro meses, no solo ha sumido a Antero en la desesperación, sino que también priva a los cuatro pequeños de la figura paterna, un derecho que el matrimonio exige se restablezca urgentemente.

Frente a las cámaras, la tensión se dispara cuando se presenta un audio clave donde Maryori, lejos de buscar una reconciliación, profiere graves amenazas. En la grabación, que Pilar aporta como prueba, se escucha a la madre biológica afirmar que su objetivo es ver a Antero en la cárcel, una revelación que cambia por completo el tono de la disputa. Este testimonio sonoro, sumado a los relatos de agresiones físicas y las constantes denuncias falsas que alejan al padre, pinta un cuadro de manipulación y obstrucción sistemática. La lucha, por tanto, trasciende lo legal para convertirse en una apelación emocional al derecho fundamental de esos niños a crecer con su papá, un hombre que, pese a todo, clama por un solo abrazo.

