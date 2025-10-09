La indignación crece en San Juan de Lurigancho luego de que un dueño grabara cómo su perro pitbull atacaba brutalmente a un gatito terapéutico, un hecho de extrema crueldad animal que conmociona a la comunidad. El propietario del can, lejos de intervenir para salvar al felino, se limitó a caminar detrás y grabar la escena mientras el perro lo arrastraba varios metros, lo que provocó que la mascota sufriera heridas mortales. La dueña del gato, una mujer que lo adoptó para superar una depresión, llegó desesperada al escuchar los quejidos, pero ya era demasiado tarde para salvarlo.

Este brutal episodio, que terminó con la eutanasia del animal recomendada por el veterinario debido a su sufrimiento, no es un caso aislado, pues en San Martín de Porres otro pitbull mató a un gatito en segundos. Los vecinos intentaron rescatar al felino sin éxito.

