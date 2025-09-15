Tres barcos pesqueros se incendiaron en Piura causando la muerte de un trabajador que se encontraba en el interior de una de las embarcaciones. Las llamas consumieron por completo los navíos, causando pérdidas materiales considerables para los propietarios de la flota pesquera. Bomberos y personal de socorro acudieron al lugar pero no pudieron salvar la vida del trabajador, cuyo cuerpo fue recuperado después de controlado el siniestro.

Vea también: Ibai llegará al Perú para entregar personalmente la sartén de oro ¿Quién debería recibirlo?

El accidente, ocurrido en el asentamiento humano San Juan de Miraflores, habría sido provocado por una chispa de una máquina soldadora, la cual generó un fuego que se propagó rápidamente entre las naves. La víctima, identificada como Nils Castillo Namuche, realizaba labores de limpieza en uno de los barcos cuando fue sorprendido por las llamas, sin tener posibilidad de escapar del devastador incendio.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO