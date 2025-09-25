Un violento asalto en Piura terminó con la pérdida de 46 mil soles que un empresario y su esposa acababan de retirar de una agencia bancaria, siendo interceptados por tres delincuentes a bordo de dos motocicletas al llegar a la puerta de su casa. Los maleantes, quienes según las investigaciones habrían seguido minuciosamente los pasos de las víctimas desde el banco, ejecutaron el robo en menos de un minuto, actuando con total impunidad a pesar de ocurrir el hecho a media cuadra de una comisaría . La rapidez y coordinación del atraco, donde uno de los cómplices esperaba pacientemente a distancia con la placa doblada.

El procedimiento delictivo quedó registrado en cámaras de seguridad, mostrando cómo uno de los sujetos descendió rápidamente para amenazar con un arma a la mujer mientras bajaba del auto rojo, mientras su cómplice acorralaba al conductor. La pareja no solo fue despojada del considerable monto en efectivo, sino también de sus celulares, laptops, joyas y tarjetas de crédito.

