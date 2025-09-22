Un brutal asalto a una camioneta conmociona a los vecinos de Santa María del Pinar, en Piura, evidenciando la audacia de la delincuencia. El hecho ocurrió al atardecer, cuando el conductor de una moderna Hilux, quien vestía una camisa blanca, se detuvo y bajó a revisar el motor, momento que fue aprovechado por los delincuentes. En cuestión de segundos, dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron, y uno de ellos, vistiendo una prenda color naranja, bajó para amenazar sin titubear a la víctima.

Vea también: Mujer se encuentra en emergencia tras ser atacada por un enjambre de abejas en Jesús María

La situación se agravó cuando llegó una segunda moto con otra persona, quien se lanzó directo al vehículo para arrebatar todo lo de valor que encontró en su interior. Los delincuentes huyeron del lugar con presteza, dejando al conductor en el suelo, lo que generó una inmediata alarma entre los residentes de la zona.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO