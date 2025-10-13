El Poder Judicial autorizó el inicio de un juicio oral contra el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por su presunta vinculación con los remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem. La resolución, a la que accedió Radioprogramas, también incluye a los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido, así como al cabecilla terrorista Víctor Quispe Palomino y otras siete personas, quienes enfrentarán cargos por los delitos de afiliación a organización terrorista y obstrucción a la investigación.

La Fiscalía Especializada en Terrorismo de Huánuco solicitó 25 años de prisión para Cerrón, quien además enfrenta una inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos si se comprueban los cargos en su contra. Este proceso penal, que investiga las conexiones con el grupo terrorista, representaría uno de los casos de mayor impacto político en la lucha contra el terrorismo.

