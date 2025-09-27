El plan maestro de Dani para comer chifa gratis alcanza niveles de genialidad ridícula cuando propone disfrazarse de Daddy Yankee, argumentando que a un artista de tal calibre jamás le cobrarían la cuenta. Gaby, escéptica pero con hambre, cuestiona cada eslabón de este delirio, desde la capacidad de su amigo para una caracterización creíble hasta el vestuario que su prima alquila por deudas pendientes, tejiendo una red de favores impagos tan frágil como el plan mismo. Mientras ensayan su salida, un torpe “Gracias, papi” y una tarjetita falsa, la lógica se desvanece por completo.

Vea también: Néstor confiesa: “Flor estaba marchita, ¡llevé mi polen a otro lado!”

La ejecución del plan es un caos de identidades robadas y apetito voraz. Dani, transformado en una versión low-cost del “Gasolina”, entra al chifa exigiendo lomo saltado y “agua de cocona” con una seguridad que solo el hambre puede dar. El dueño, entre confundida y adulona, le sirve un banquete mientras él promete hacerle publicidad en “toda mi rey” , un intercambio tan surrealista como delicioso.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO