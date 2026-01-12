El emblemático balneario de Playa Agua Dulce, en Chorrillos, se convierte en un basural cada fin de semana, lo que ha llevado al alcalde a advertir con severidad que, “si no son limpios, la cerraré“.

Cada lunes, personal municipal ejecuta una maratónica jornada de limpieza, recolectando alrededor de 20 toneladas de residuos entre los que destacan tuppers con comida, cubiertos y envolturas de snacks.

El burgomaestre, quien participó físicamente en la labor, instó a los bañistas a ser completamente educados, pues la playa es de uso familiar y deportivo, y su conservación es responsabilidad de todos.

La drástica medida de cierre se plantea como última opción ante la conducta reiteradamente incívica, una problemática que no solo daña el medio ambiente sino que consume enormes recursos municipales cada semana.

