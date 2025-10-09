El Pleno del Congreso de la República admitió la noche de este jueves 9 las cuatro mociones de vacancia por ‘incapacidad moral’ que se presentaron contra la presidenta Dina Boluarte.

La aprobación se dio con un total de 113 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. El congresista Alfredo Azurín, de la bancada de Somos Perú, fue el único que rechazo la solicitud.

