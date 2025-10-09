La sesión del Pleno del Congreso aprobó en votación citar esta misma noche a la mandataria Dina Boluarte al Hemiciclo para que sustente su defensa tras aprobarse de manera unánime las mociones de vacancia en su contra.

El presidente del Legislativo, José Jerí, precisó que la jefa de Estado deberá presentarse a las 11:30 horas de este jueves 9, luego que la citación fuera aprobada con 118 votos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO