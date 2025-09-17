El Pleno del Congreso aprobó la noche de este miércoles el dictamen que autoriza a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) a retirar de manera extraordinaria y facultativa hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de sus cuentas individuales de capitalización.

Así votaron las bancadas en la ley que autoriza el 8vo retiro de los fondos de las #AFP, con lo cual los afiliados podrán solicitar hasta 4 UIT de sus cuentas. Hasta el presidente del Congreso, José Jerí, se sumó a la ola populista y dio su voto a favor. pic.twitter.com/kKisZYB2nl — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) September 18, 2025

El presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores (FP), explicó que todos los afiliados podrán acceder a este beneficio sin excepción, siempre que presenten su solicitud en un plazo de 90 días. El desembolso se hará en armadas de hasta 1 UIT cada 30 días.

El dictamen aprobado también elimina la obligatoriedad de aportes para los trabajadores independientes, derogando el artículo 9 de la Ley N.° 32123 y sus disposiciones complementarias. Otra modificación importante es la incorporación de la libre disponibilidad del 95,5 % de los fondos para quienes cumplan 65 años, sin importar la fecha en que ingresaron al sistema previsional. El 4,5 % restante seguirá destinado a EsSalud y a los beneficios de sobrevivencia.

Debate en el Pleno

Diversos congresistas respaldaron la medida:

Katy Ugarte (JP) indicó que el retiro ayudará a las familias a salir adelante.

Ruth Luque (BD) pidió la derogatoria total de la Ley 32123, en lugar de ajustes parciales.

Guido Bellido (PP) calificó al sistema como “criminal” y exhortó a aprobar el retiro por unanimidad.

Luis Aragón (AP) expresó su apoyo total, señalando que respalda a la clase trabajadora.

Paul Gutiérrez (SP) resaltó que no se trata de un capricho, sino de un derecho exigido por millones de peruanos.

En tanto, el vocero de Fuerza Popular, Arturo Alegría, recordó que las AFP no han logrado convencer a los ciudadanos sobre los beneficios del sistema y criticó la injerencia del Ejecutivo en anteriores reformas.

Contexto

La aprobación del retiro se da en medio del prolongado debate sobre la sostenibilidad del sistema privado de pensiones en el Perú y las demandas ciudadanas por acceder a sus fondos en un contexto de necesidades económicas urgentes.

